В Центре Гейдара Алиева прошло V общереспубликанское соревнование знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана» (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева в четверг состоялось V общереспубликанское соревнование знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана».

Мероприятие началось с исполнения государственного гимна, затем был представлен видеоролик с выступлением общенационального лидера Гейдара Алиева, посвященным молодежи.

Проект, реализуемый при организации Центра Гейдара Алиева и поддержке министерства образования, направлен на изучение жизни и деятельности общенационального лидера азербайджанского народа, сохранение и пропаганду среди молодежи его наследия, а также повышение интереса молодого поколения к науке, к просветительским соревнованиям.

На мероприятии была представлена информация о том, что общереспубликанское соревнование знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана» проводится ежегодно начиная с 2014 года. Неслучайно проведение нынешнего соревнования 18 октября – в День государственной независимости. Сегодня исполняется 27 лет со дня восстановления Азербайджаном, как наследника Азербайджанской Демократической Республики, своей государственной независимости. Несмотря на то, что Азербайджан восстановил свою независимость в 1991 году, существовавшее до середины июня 1993 года положение в стране продемонстрировало хрупкость этой независимости. Повторное возвращение по требованию народа к власти общенационального лидера Гейдара Алиева в 1993 году стало началом стабильности и развития в Азербайджане. Современный Азербайджан под руководством великого лидера Гейдара Алиева развивался во всех сферах.

Было отмечено, что в V общереспубликанском соревновании знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана» приняли участие команды 47 высших учебных заведений. В этом году в конкурсе впервые приняли участие команды Азербайджанского института теологии, Бакинского филиала Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.

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