До конца года в Азербайджане завершится строительство 137 модульных школ

БАКУ /Trend/ - До конца 2018 года в 43 районах Азербайджана завершится строительство 137 школ модульного типа на 8120 учащихся. Об этом в четверг сообщили Trend в министерстве образования страны.

Министерство отметило, что за последние 5 лет было построено более 500 школ, а за 2003-2018 годы было построено или капитально отремонтировано более 3200 школ. В результате были значительно улучшены условия обучения более одного миллиона учеников.

Отмечается, что в 2017 году в 40 районах было построено 106 школ модульного типа, рассчитанных на 6 тысяч учащихся.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Рауф Гулиев)

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