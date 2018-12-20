До конца года в Азербайджане завершится строительство 137 модульных школ

20 декабря 2018 22:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - До конца 2018 года в 43 районах Азербайджана завершится строительство 137 школ модульного типа на 8120 учащихся. Об этом в четверг сообщили Trend в министерстве образования страны.

Министерство отметило, что за последние 5 лет было построено более 500 школ, а за 2003-2018 годы было построено или капитально отремонтировано более 3200 школ. В результате были значительно улучшены условия обучения более одного миллиона учеников.

Отмечается, что в 2017 году в 40 районах было построено 106 школ модульного типа, рассчитанных на 6 тысяч учащихся.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Рауф Гулиев)

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