Институт языкознания готовит "Карабахский диалектологический атлас азербайджанского языка"

21 января 2019 17:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники отдела азербайджанской диалектологии Института языкознания имени Насими Национальной академии наук Азербайджана работают над "Карабахским диалектологическим атласом азербайджанского языка", сообщает в понедельник Trend со ссылкой на институт.

Атлас готовится в целях осуществления пункта 6.3.5 Госпрограммы по использованию азербайджанского языка в соответствие с требованиями условий глобализации и развитию языкознания в стране.

Заведующий отделом азербайджанской диалектологии, доктор философии по филологии, доцент Кифаят Имамгулиева сказала, что атлас будет напечатан на азербайджанском, русском и английском языках.

По ее словам, подготовка "Карабахского диалектологического атласа азербайджанского языка" докажет всему миру, что проживающие на этой территории азербайджанцы образовали свой диалект и развивали его.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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