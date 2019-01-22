В Азербайджане поликлиники также будут работать по системе обязательного медстрахования

22 января 2019 10:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане поликлиники также будут работать по системе обязательного медицинского страхования, и ни одна поликлиника или клиника не останется вне этой системы. Об этом во вторник сообщил Trend председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев.

По словам председателя правления, после применения этой системы поликлиники будут оказывать населению те же услуги, что и оказывали ранее.

Отметим, что с 2020 года контроль над медучреждениями, входящими в государственную систему здравоохранения, будет осуществлять Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями, которое будет сформировано при Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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