В Баку до конца года завершится интеграция всех автобусов в систему BakıKart

22 января 2019 19:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку до конца 2019 года завершится интеграция всех автобусов в систему BakıKart.

Об этом во вторник на пресс-конференции сказал председатель правления Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли.

По его словам, в связи с этим даны соответствующие поручения.

"Также до конца года станет доступным пополнение баланса Bakıkart онлайн", - добавил Керимли.

Как сказал председатель правления, кроме того, водители автобусов сами также будут обеспечены картами.

"Интеграция в систему BakıKart - сложный процесс. В настоящее время в связи с этим ведутся переговоры с одной компанией. После достижения договоренности начнется применение этой системы и завершится до конца года", - отметил Керимли.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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