Азербайджанские миротворцы отправились в Южный Судан

23 января 2019 18:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Два офицера азербайджанской армии отправлены в Южный Судан в качестве наблюдателя для участия в миротворческой миссии, проводимой под мандатом ООН, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Отметим, что 30 ноября прошлого года Милли Меджлис (парламент) Азербайджана дал согласие на размещение в Южном Судане и участие в миссии под командованием миротворческой миссии ООН (UNMISS) военного состава из четырех военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.

Отметим, что Южный Судан с 2013 года находится в состоянии гражданской войны между представляющими народность динка властями во главе с президентом Сальвой Кииром и оппозицией. Более двух миллионов человек стали в стране вынужденными переселенцами.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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