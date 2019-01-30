Азербайджанские миротворцы приступили к службе в миротворческой миссии в Южном Судане

30 января 2019 17:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Два офицера азербайджанской армии прибыли в столицу Южного Судана город Джуба для участия в миротворческой миссии, проводимой под мандатом ООН, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны.

Азербайджанские офицеры приступили к деятельности в качестве наблюдателя в миссии, проводимой под командованием миротворческой миссии ООН (UNMISS) в Республике Южный Судан.

Отметим, что 30 ноября прошлого года Милли Меджлис Азербайджана принял решение об участии военного состава из четырех военнослужащих Азербайджана в Республике Южный Судан в рамках миссии под командованием миротворческой миссии ООН (UNMISS).

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