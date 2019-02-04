Место регистрации двух обнаруженных на улице в Бардинском районе детей пока неизвестно - ИВ

4 февраля 2019 14:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бардинском районе ведется расследование в связи с найденными на улице двумя малолетними детьми.

Об этом сказал Trend ответственный секретарь комиссии по работе с несовершеннолетними и защите их прав Исполнительной власти Бардинского района Ализамин Исаев.

По его словам, в настоящее время ведется работа в связи с этими детьми.

«Пока изучается то, в каком районе зарегистрированы дети и их родители. Информация еще не подтвердилась полностью. После официального уточнения данных будут уведомлены и соответствующие структуры», - добавил Исаев.

Отметим, что ночью третьего февраля перед одним из домов торжеств в Бардинском районе были найдены мальчик и девочка. Они были доставлены в больницу.

Главный врач Центральной районной больницы Рена Мустафаева сказала Trend, что одному ребенку примерно год, другому – два года.

По факту началось полицейское расследование.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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