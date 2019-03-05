В Азербайджане изменены правила размещения наружной рекламы

5 марта 2019 16:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане изменены правила размещения наружной рекламы, сообщает во вторник Trend.

Данный вопрос был отражен в изменениях к закону «О рекламе», обсуждаемых сегодня в третьем чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Согласно новой редакции ст. 26.1 закона, реклама считается наружной в случае ее размещения с помощью рекламного носителя на земельных участках, зданиях, крышах и фасадах зданий, сооружений и других строений, на наружной стороне дверей, окнах, наружной и внешней стороне витрин, а также на расположенных в открытом месте оборудовании, туннелях автомобильных дорог, парковках и в подземных переходах.

В настоящее время, согласно ст. 26.1, наружная реклама размещается на рекламных носителях на земельном участке автодорог, в городах, селах, поселках и других населенных пунктах.

В соответствии с дополняемой к закону ст. 26.1-1, на строительство и эксплуатацию соответствующих рекламных конструкций, предусмотренных в Градостроительном и строительном кодексе, требуется разрешение. Соответствующий орган исполнительной власти определяет порядок установки и демонтажа рекламных установок, которые не требуют разрешения на строительство.

В документе также предусмотрены продление максимального срока разрешения на размещение наружной рекламы, полученного от Государственного рекламного агентства, с одного до трех лет, а также уменьшение размера не считающихся рекламой вывесок с названием объектов с двух до одного квадратного метра, ряд изменений уточняющего характера.

После голосования изменения были приняты.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане будут повышены штрафы за нарушение законодательства о рекламе
Общество 3 мая 2016 17:19
В Азербайджане будут ужесточены наказания за самовольный захват земель
Общество 25 мая 2015 16:28
Азербайджанский депутат предложил обратиться к парламентариям ряда стран в связи с насильственным заселением Арменией Нагорного Карабаха
Нагорно-карабахский конфликт 17 октября 2014 15:10
Лента новостей
В Баку открылась еще одна праздничная ярмарка
Общество 17:08
Казахстан будет экспортировать крупный рогатый скот в Иран
Экономика 17:07
В Азербайджане 8 марта будет ветрено
Общество 17:04
Турция откроет новый контрольно пропускной пункт на границе с Сирией – министр
Турция 17:03
Проект социальной направленности охватит несколько регионов Азербайджана
Бизнес 16:57
При поддержке Azercell прошел семинар "Узнайте, как создать сайт за 1 день"
ИКТ 16:54
Работы азербайджанских художников прошли в финал международного конкурса Portrait Now! 2019 (ФОТО)
Общество 16:50
В Азербайджане прогнозируется значительный рост рынка облигаций
Финансы 16:50
Песков: Формат группы по Сирии, обсуждавшийся Путиным и Нетаньяху, предстоит проработать
Россия 16:35