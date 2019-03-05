В Азербайджане 8 марта будет ветрено

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане восьмого марта будет наблюдаться ветреная и относительно холодная погода.

Об этом во вторник сказала Trend директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

По словам директора, скорость северного ветра в этот день составит 15-20 метров в секунду.

"В первой половине дня ожидается, что скорость ветра достигнет 23 метров в секунду. Температура воздуха составит около 8 градусов тепла, что характерно дня зимних месяцев", - добавила Тагиева.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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