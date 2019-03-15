В Баку определились финалисты Кубка мира по спортивной гимнастике в вольных упражнениях

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики определились финалисты Кубка мира по спортивной гимнастике в вольных упражнениях среди женщин.

По итогам квалификации в финал прошли гимнастки Лара Мори (Италия), Джейд Кэри (США), Ванесса Феррари (Италия), Варвара Зубова (Россия), Марин Бойер (Франция), Эмма Недов (Австралия), Диана Варинска (Украина), Ана Джерек (Хорватия).

Азербайджанская гимнастка Марина Некрасова в вольных упражнениях не прошла в финал. Она заняла 14 место, набрав 12,366 балла.

Отметим, что 14-17 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях принимают участие гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Азербайджан на Кубке мира по спортивной гимнастике представляют гимнасты Мурад Агарзаев, Иван Тихонов, Никита Симонов и гимнастка Марина Некрасова.

В первые два дня четырехдневных соревнований проходят квалификации, а в последние два дня состоятся финалы. Гимнастам, набравшим на турнире самый высокий балл, будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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