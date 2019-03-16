Применение в Азербайджане системы ОМС предотвратит незаконные выплаты - депутат

16 марта 2019 20:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 2020 года начнет применяться система обязательного медицинского страхования. Об этом во время обсуждения отчета Кабинета министров за 2018 год на пленарном заседании парламента сказал депутат Рашад Махмудов.

Он отметил, что в том числе это поспособствует предотвращению незаконных выплат.

Депутат сказал, что в стране имеются все возможности для оказания необходимых медицинских услуг, добавив, что также важно повысить уровень их доступности и качества.

Махмудов сказал, что одними из важных вопросов также являются аккредитация больниц по качеству услуг, разработка стандартов, правил аккредитации квалифицированного медицинского персонала, вопросы функциональности института семейного врача, внесение дополнений в закон о здоровье населения.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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