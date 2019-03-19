Госкомиссия Азербайджана о задержанном в Армении жителе Газаха

БАКУ /Trend/ - Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана распространило сообщение в связи с задержанным в Армении жителем Гахазского района Эльвином Ибрагимовым.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госкомиссию, вопрос в связи с гражданином Азербайджана, жителем села Юхары Салахлы Газахского района Эльвином Ибрагимовым, задержанным в Армении, с 16 марта этого года находится в центре внимания Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Госкомиссия направила в Международный комитет Красного Креста обращение в связи с освобождением Ибрагимова, в котором было указано, что он является душевно больным и отстает в умственном развитии.

Отмечается, что 19 марта сотрудники представительства МККК в Армении навестили Ибрагимова в больнице. Сообщается, что у Ибрагимова нет никаких проблем со здоровьем, и продолжается лечение раны, полученной им при переходе на противоположную сторону.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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