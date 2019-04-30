Управление мусульман Кавказа отправит из Азербайджана в хадж 1400 человек

30 апреля 2019 09:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В этом году, как ожидается, в хадж из Азербайджана в Саудовскую Аравию отправятся 1400 человек.

Как сообщает Trend, об этом сказал ответственный работник Управления мусульман Кавказа (УМК) Хамдулла Бабаев.

По его словам, пока подали заявки более 500 человек. “До конца срока приема обращений будут приняты документы 1400 человек. На это количество людей зарезервированы места в отеле”, - сказал Бабаев.

Он отметил, что те, кто хочет совершить паломничество, обычно направляют заявки еще в месяце Рамазан. “Пока все те, кто к нам обратился, намерены впервые совершить хадж. Хотя ежегодно люди, повторно совершающие хадж, составляют около 30 процентов всех желающих. Скорее всего, в этом году их будет столько же", - сказал он.

По словам Бабаева, отправка в хадж начнется в конце июля. “Срок приема обращений - до начала июля. Паломники отправятся в хадж самолетом. Стоимость авиабилетов входит в общую цену", - сказал он.

Представитель УМК добавил, что повышение стоимости хаджа связано с принимающей стороной. “В этом году она равна 4285 долларам, хотя в прошлом году составляла 4150 долларов. Это связано с повышением цен в отелях Саудовской Аравии. В стоимость хаджа входят цены на авиабилеты, расходы на проживание в отеле, ежедневное питание, транспорт, стоимость шатров, разбитых на Арафате и в Мине”, - сказал он.

(Автор: Айшам Рустамова . Текст: Ровшан Гусейнов)

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