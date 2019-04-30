В мае в Баку будет до 32 градусов тепла

30 апреля 2019 12:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В мае в Азербайджане среднемесячная температура воздуха будет близкой к климатической норме, местами несколько превышать ее, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В середине первой декады местами ожидаются осадки.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха в мае ожидается на уровне 18-21 градуса тепла (ночью - 13-18, днем - 19-24, местами 27-32 градуса тепла), что близко к климатической норме, местами ее превышает.

Среднемесячное количество осадков ожидается близким к климатической норме (норма - 18-21 миллиметр).

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В воскресенье в Баку до 21 градуса тепла
Общество 27 апреля 13:47
Температура воздуха в Азербайджане повышается
Общество 25 апреля 13:50
В Азербайджане завтра будет до 20 градусов тепла
Общество 24 апреля 13:48
Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла
Общество 23 апреля 13:30
Завтра в Азербайджане будет дождливо
Общество 22 апреля 13:20
В субботу в Баку будет дождливо
Общество 19 апреля 13:28
Лента новостей
Медики из США создали первый тест на синдром хронической усталости
В мире 12:19
Объявлена официальная дата начала строительства IGB
Энергетика 12:13
Туркменистан объявил тендер по налаживанию производства нетканых материалов
Тендеры 12:10
Нефтяной госконцерн Туркменистана закупит спецавтотехнику
Энергетика 12:04
Казахстанский тенге укрепляется по отношению к доллару
Финансы 12:04
Индийская армия сообщила об обнаружении в Гималаях следов снежного человека
В мире 12:01
S&P повысил рейтинги узбекского банка
Финансы 11:54
Новшества в связи с Агсуинским перевалом (Эксклюзив)
Общество 11:52
Лидер Южной Кореи поблагодарил покидающего престол императора Японии за развитие связей
В мире 11:43