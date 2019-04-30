В мае в Баку будет до 32 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В мае в Азербайджане среднемесячная температура воздуха будет близкой к климатической норме, местами несколько превышать ее, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В середине первой декады местами ожидаются осадки.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха в мае ожидается на уровне 18-21 градуса тепла (ночью - 13-18, днем - 19-24, местами 27-32 градуса тепла), что близко к климатической норме, местами ее превышает.

Среднемесячное количество осадков ожидается близким к климатической норме (норма - 18-21 миллиметр).

(Текст: Кямаля Сеидова)

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