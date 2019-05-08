Оглашены подробности обсуждений между Лавровым и генсеком ОБСЕ по карабахскому конфликту

БАКУ/Trend/ - По просьбе генсека ОБСЕ Томаса Гремингера, глава МИД России Сергей Лавров проинформировал его об итогах встречи министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении, состоявшейся 15 апреля в Москве с участием сопредседателей Минской Группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию и принятому на ней совместному заявлению.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Как было отмечено по результатам Московской встречи, зафиксирована заинтересованность Азербайджана и Армении в перспективах налаживания взаимодействия в гуманитарной области. Речь идёт о шагах по дальнейшей стабилизации ситуации в зоне конфликта. В частности, во время сельскохозяйственных работ, допуске родственников к лицам находящимся в заключение на территории сторон и готовности начать практическую работу по установлению контактов между людьми, включая взаимные поездки представителей средств массовой информации. А со своей стороны господин Гремингер подтвердил намерение ОБСЕ продолжать оказывать поддержку нагорно-карабахскому урегулированию», - сказала Захарова.

Отметим, что 24 апреля Лавров провел встречу с Гремингером, который находился в Москве для участия в VIII Московской конференции по международной безопасности.

Стороны обменялись мнениями о роли ОБСЕ в содействии урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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