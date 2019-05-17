В Азербайджане обнаружены артефакты, относящиеся к I тысячелетию до н.э.

БАКУ /Trend/ - Институт археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана обнаружил в селе Гызылкенд Имишлинского района образцы материальной культуры, относящиеся к первому тысячелетию до нашей эры, сообщили Trend в Институте.

В результате археологических раскопок в южном направлении от памятника "Гызылтепе" был обнаружен слой стены шириной 55 сантиметров, построенной из необработанного кирпича. В западном направлении обнаружен параллельный слой стены из необработанного кирпича, а также раскопаны тандыры в хорошем состоянии с цветными узорами, покрытые эмалью и без нее, а также множество бытовых предметов с орнаментом, фрагменты стеклянной посуды, изделия из кости, бронзовые монеты. Согласно первоначальным данным, верхние слои памятника охватывают период от раннего средневековья до походов Чингизхана. Вместе с тем, на участке раскопок также обнаружены образцы материальной культуры, относящиеся к первому тысячелетию до нашей эры.

Отметим, что ранее на территории села Гызылкенд Имишлинского района были обнаружены девять монет (драхм) эпохи Александра Македонского, относящихся к концу первого тысячелетия до нашей эры.

(Автор: Ильхама Исабалева. Текст: Али Гасымов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.