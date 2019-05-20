В Баку реконструируют одну из улиц (ФОТО)

БАКУ /Trend - В Хатаинском районе Баку после ул. Неаполя реконструируется ул. Самедбека Мехмандарова, протяженностью 3,2 километра и шириной 20 метров, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Согласно сообщению, в настоящее время уже началось асфальтирование дороги

На завершающем этапе работ в соответствующих местах будут установлены необходимые дорожные знаки, нанесена дорожная разметка.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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