В Баку реконструируют одну из улиц (ФОТО)

БАКУ /Trend - В Хатаинском районе Баку после ул. Неаполя реконструируется ул. Самедбека Мехмандарова, протяженностью 3,2 километра и шириной 20 метров, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.
Согласно сообщению, в настоящее время уже началось асфальтирование дороги
На завершающем этапе работ в соответствующих местах будут установлены необходимые дорожные знаки, нанесена дорожная разметка.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)
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