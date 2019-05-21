В Азербайджане принято важное решение в связи с иностранными студентами

21 мая 2019 16:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Разрешение на временное проживание на территории Азербайджана иностранцам и лицам без гражданства, получающим образование в очной форме, может быть выдано за 15 и 20 рабочих дней, сообщает во вторник Trend.

Этот вопрос отражен в поправках, предлагаемых в закон «О государственной пошлине», обсужденном на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламента) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно действующему законодательству, за выдачу и продление разрешения на временное проживание на территории Азербайджана иностранцам и лицам без гражданства, обучающимся в вузах и ссузах страны в очной форме, сроком на один год, взимается госпошлина в размере 40 манатов, на два года – 80 манатов.

Согласно предлагаемым поправкам, в случае выдачи и продления разрешения на временное проживание на территории Азербайджана иностранцам и лиц без гражданства, обучающимся в вузах и ссузах страны в очной форме, сроком на один год в течение 15 дней, взимается госпошлина в размере 60 манатов, на два года – 120 манатов.

Если разрешение будет выдаваться и продлеваться в течение 20 дней, то госпошлина составит 40 и 80 манатов соответственно.

Законопроект рекомендован для обсуждения на пленарном заседании Милли Меджлиса.

(Автор: Айшам Рустамова. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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