В Азербайджане снова выпадет град

25 мая 2019 21:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ближайшие три дня на некоторые территории Азербайджана снова выпадет град, сообщили в субботу Trend в министерстве экологии и природных ресурсов.

Отмечается, что 26-28 мая погода на территории республики будет переменчивой.

До 29 мая в основном в вечерние и ночные часы ожидаются локальные ливневые дожди, сопровождаемые молниями, в некоторых горных и предгорных районах возможен град. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер. Ожидается рост уровня воды в реках.

Температура воздуха ночью будет 15-20 градусов тепла, днем - 28-33 градусов тепла, в горах ночью - 9-14 градусов тепла, днем 15-20 градусов тепла.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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