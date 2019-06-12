В школах Азербайджана увеличится число учителей с бессрочным контрактом

12 июня 2019 20:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2019-2020 учебном году 269 учителей будут дополнительно приняты на работу по бессрочны трудовым договорам.

Об этом сказал диретор Управления образования города Баку Рашад Тагиев, сообщает в среду Trend.

По его словам, в 2018-2019 учебном году на конкурс минобразования по приему или смене места работы учителей Управлением было представлено 1350 вакансий и в результате 790 человек приняты на работу на постоянной основе, 265 учителей поменяли место работы, 1210 кандидатов были направлены для приема на работу по срочным договорам.

Тагиев отметил, что в 2018-2019 учебном году , было принято решение заключить срочные договора с 995 из 1572 работников соответствующей возрастной категории.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минобразования Азербайджана о статистике выпуска в средних школах
Общество 10 июня 16:15
Выпускные классы бакинских школ закончат почти 50 тысяч учеников
Общество 4 июня 12:42
В Азербайджане начинается конкурс для учителей, желающих сменить место работы
Общество 31 мая 23:38
В Баку начались собеседования по приему в лицеи и гимназии
Общество 21 мая 22:04
В Азербайджане стартуют пробные экзамены в связи с приемом на работу учителей
Общество 17 мая 22:13
Тестовый экзамен по приему на работу в школах Баку успешно сдала только треть кандидатов
Общество 16 мая 10:47
Лента новостей
Депутат: 15 июня действительно стало Днем спасения Азербайджана
Политика 20:59
В Азербайджане упрощена процедура присвоения научных званий и степеней (ЭКСКЛЮЗИВ)
Общество 20:47
Назначены директора в 33 школы города Баку
Общество 20:47
В Баку состоится совместноевыступление военных оркестров Азербайджана и Великобритании
Политика 20:31
Ассоциация туризма Азербайджана предлагает пляжные новшества (ЭКСКЛЮЗИВ)
Общество 20:17
В Стамбуле эвакуированы школьники одной из школ
Турция 20:04
Минэкологии предлагает помечать пригодные для купания пляжи
Общество 19:57
Минэкологии Азербайджана сделает гражданам подарок в День национального спасения
Общество 19:45
Хулуси Акар: Сотрудничество между Турцией, Азербайджаном и Грузией очень важно
Политика 18:23