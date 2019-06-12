В школах Азербайджана увеличится число учителей с бессрочным контрактом

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2019-2020 учебном году 269 учителей будут дополнительно приняты на работу по бессрочны трудовым договорам.

Об этом сказал диретор Управления образования города Баку Рашад Тагиев, сообщает в среду Trend.

По его словам, в 2018-2019 учебном году на конкурс минобразования по приему или смене места работы учителей Управлением было представлено 1350 вакансий и в результате 790 человек приняты на работу на постоянной основе, 265 учителей поменяли место работы, 1210 кандидатов были направлены для приема на работу по срочным договорам.

Тагиев отметил, что в 2018-2019 учебном году , было принято решение заключить срочные договора с 995 из 1572 работников соответствующей возрастной категории.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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