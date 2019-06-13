АМИ Trend принимает участие в 6-м Всемирном конгрессе информационных агентств (ФОТО)

13 июня 2019 10:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - АМИ Trend приглашено к участию в 6-м Всемирном конгрессе информационных агентств, который торжественно открылся в столице Болгарии Софии.

В престижном конгрессе принимают участие главы авторитетных мировых новостных агентств, которые обсудят будущее новостных сервисов на фоне все более серьезных вызовов, с которыми сталкиваются СМИ в быстро меняющемся мире.

Среди участников престижного мероприятия такие агентства как German News Agency, Reuters News Agency, японское новостное агентство KYODO, Agence France-Presse (AFP).

Максим Минчев, генеральный директор Болгарского телеграфного агентства, поприветствовал гостей на крупнейшем медийном событии года.

После захватывающих и чрезвычайно важных форумов в России, Испании, Аргентине, Саудовской Аравии и Азербайджане настала очередь Болгарского телеграфного агентства принимать конгресс, сказал он.

«Пятнадцать лет прошло с нашей первой встречи в 2004 году. Можно сказать, что Всемирный конгресс информационных агентств находится на пике своей активности и сталкивается с потрясениями и вызовами, типичными для нынешнего периода. Мир, как и наша профессия, сегодня меняется быстрее, чем когда-либо», - сказал Минчев.

«Мы живем в бесконечном виртуальном море информации. Сложно сказать, что является существенным или незначительным, реальным или фальшивым, что является истинным, а что придуманным. Как мы можем защитить наши авторские права? Как мы можем пополнить источники дохода, не теряя независимости? Вот ключевые моменты шестого Всемирного конгресса информационных агентств», - подчеркнул он.

Информационная журналистика - один из последних столпов проверенных, заслуживающих доверия новостей, отметил Минчев.

«Вот почему ей нужны источники вдохновения так же, как источники финансирования. Ничто так не вдохновляет, как возможность общаться и обмениваться идеями вживую в мире, который становится всё более цифровым», - добавил он.

Во время мероприятия, которое пройдет 13-14 июня, представители 100 стран присоединятся к дискуссиям на темы «Новые источники доходов», «Фейк-новости» и «Искусственный интеллект».

Окончательное решение относительно места проведения конгресса 2022 года будет принято путем голосования в последний день мероприятия.

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