В Баку завтра будет до 33 градусов тепла

17 июня 2019 12:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не предвидится, умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 20-24, днем - 28-33, в Баку ночью - 21-23, днем - 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление ниже нормы - 756 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью 60-65, днем 30-35 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) умеренный северный ветер днем сменится северо-восточным, температура морской воды - 21-22 градуса, умеренный северо-западный ветер, порой, с усилением.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) умеренный северо-западный ветер, временами с усилением, температура морской воды 23-24 градуса.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, вечером в северных и западных районах, местами, грозовые дожди, возможны ливни, град. Западный ветер местами с усилением.

Ночью 18-23, днем 33-38, в горах ночью 15-20, днем 21-26 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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