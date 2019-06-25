В Баку в среду сохранится жаркая погода

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, без осадков, северо-западный ветер временами будет усиливаться, сообщает Trend во вторник со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 21-26, днем - 30-35, в Баку ночью - 23-25, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление ниже нормы - 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 50-60, днем - 30-35 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) северо-западный ветер временами будет усиливаться, температура морской воды - 23-24 градуса.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) также временами ожидается усиление северо-западного ветра, температура морской воды 25-26 градусов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в северных и западных районах местами ожидается кратковременный дождь, возможны грозы, ливни, град. Западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

Ночью 22-27, днем 35-40, в горах ночью 15-20, днем 22-27 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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