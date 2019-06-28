В субботу в Баку до 34 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром в отдельных местах полуострова возможны кратковременные дожди, северо-западный ветер во второй половине временами будет усиливаться, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 20-25, в первой половине дня - 35-37, во второй – 30-33, в Баку ночью - 23-25, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70, днем - 30-35 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) северо-западный ветер во второй половине временами усилится, температура морской воды - 24-25 градусов.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) также северо-западный ветер во второй половине временами усилится, температура морской воды 26-27 градусов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером местами ожидается ливневый дождь, возможны грозы, град. Западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

Ночью 20-25, днем 34-39, в горах ночью 14-19, днем 22-27 градусов тепла.

После нескольких аномально жарких дней с субботнего вечера и до второй половины вторника на фоне сильного северного ветра на Абшеронском полуострове ожидается постепенное снижение температуры на 5-10 градусов, что будет благоприятно для большинства населения.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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