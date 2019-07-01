В Азербайджане идет подготовка к вступительным экзаменам

БАКУ /Trend/ - Абитуриенты, которые будут участвовать в приемном экзамене по II и III группам специальностей седьмого июля, могут распечатать пропускной экзаменационный лист, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

При себе необходимо иметь пропускной экзаменационный лист и оригинал документа, удостоверяющего личность..

Абитуриенты без фотографии на документе, удостоверяющем личность, вместе с другими документами должны иметь справку из учебного заведения (с фотографией 3х4), заверенную печатью.

В случае отсутствия одного из этих документов или несоответствия между ними абитуриент не будет допущен на экзамен.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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