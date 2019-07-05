Агентство пищевой безопасности Азербайджана усиливает контроль над качеством масел

5 июля 2019 11:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ЕС и других странах мира наивысший допустимый уровень трансжиров в составе пищевых продуктов установлен на уровне двух процентов, и указание этого объема на упаковке указано как необходимое требование. В настоящее время во многих развитых странах серьезно регулируется содержание трансжиров в пищевых продуктах.

В связи с этим Агентство пищевой безопасности Азербайджана усилит контрольные меры, связанные с показателями безопасности масел, предназначенных для пищевого потребления, и осуществит более жесткие регулирующие работы в этой сфере, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

Научные исследования, проводимые в последнее время, подтвердили, что наряду с насыщенными жирными кислотами на здоровье негативно влияют и трансжиры.

Ссылаясь на научные исследования, которые были проведены в мире, а также Агентством пищевой безопасности и Институтом пищевой безопасности Азербайджана, была проведена оценка риска влияния трансжиров на человеческий организм, и в результате этих исследований было доказано, что эти масла негативно влияют на здоровье людей.

В связи с этим общественности будет представлен подробный научный отчет.

Отметим, что насыщенные жирные кислоты приводят к ожирению организма и увеличению веса. Употребление трансжиров способствует резистенции против инсулина, увеличивает склонность к диабету, развитию хронических воспалительных процессов.

Проведенные исследования доказывают, что прием трансжиров выше ежедневной установленной нормы приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, раку, ожирению, болезни Альцгеймера, недоразвитию плода, негативно влияет на центральную нервную систему младенцев, иммунную систему, усиливает склонность к диабету, развивает амнезию и заболевания молочной железы, способствуют бесплодию у обеих полов.

В настоящее время во многих развитых странах серьезно регулируется содержание трансжиров в пищевых продуктах.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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