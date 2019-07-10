В Азербайджане начинается регистрация в связи с экзаменом на прием в государственную службу

10 июля 2019 10:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 18 августа проведет тестовый экзамен по приему на государственную службу по должностям групп «ВA», «ВB», относящимся к административным должностям вида «В» (административно-испольнительные должности).

Экзамен будет проведен на компьютере или бумажных носителях, передает Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Регистрация на участие в экзамене будет продолжаться до 16:00 девятого августа. После завершения регистрации будет обнародована информация о месте и времени проведения экзамена.

Кандидату, успешно сдавшему экзамены, выдается сертификат в соответствии с должностями, входящими в подгруппы. Срок действия сертификата - пять лет. Кандидат может получить несколько сертификатов по должностям государственной службы.

(Автор: Ильхама Исабалаева Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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