Завтра в Азербайджане будет еще жарче

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра без осадков, умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 21-25, днем - 30-35, в Баку ночью - 23-25, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы - 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70, днем - 40-45 процентов.

На пляжах Абшерона умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 23-24, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 24-25 градусов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в ряде горных районов ожидаются кратковременные грозовые дожди и град.

Западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

Ночью 20-25, днем 34-39, в горах ночью 13-18, днем 22-27 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.