В азербайджанских школах откроются курсы робототехники

24 июля 2019 09:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2019-2020 годах в более чем 50 школах будут созданы курсы робототехники. Об этом сказал Trend завотделом программ развития образования министерства образования Эмин Амруллаев.

По его словам, эти курсы охватят более 5000 человек.

Амруллаев сказал, что в настоящее время сотрудники Института образования работают над учебной программой курсов.

«Ведутся подготовительные работы для STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Math – Наука, Технологии, Инженерия, Искусство, Математика). STEAM основан на интегрированном изучении различных дисциплин и побуждает учащихся участвовать в интересных проектах, повышает их мотивацию, развивает навыки, такие как работа в группе и сотрудничество, критическое мышление и другие. В связи с подготовкой в марте при поддержке министерства образования 50 учителей были отправлены в Израиль для четырехнедельного обучения», - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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