Завершились соревнования по велоспорту ЕЮОФ Баку-2019

25 июля 2019 21:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завершились соревнования по велоспорту, проходившие в рамках XV Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

Как сообщает Trend, в четверг за медали боролись 91 юноша на дистанции 75 км из более 30 стран.

В составе нашей сборной состязались Нофаль Нуриев, Никита Ситов и Мустафа Мухтарлы.

Победителем гонок стал Мадис Михкелс (Эстония), второе место занял Игорь Дарио Беллетта (Италия), третье место досталось Мартину Сверчеку (Словакия).

Напомним, что утром состоялась групповая гонка среди девушек. В соревновании участвовали 75 девушек (50 км).

По итогам соревнования золото завоевала Зое Бакстедт из Великобритании (1:21.00), серебро - Франческа Барале из Италии (1:22.04), бронзу - Алена Иванченко из России (1:22.09).

23 июля прошли индивидуальные гонки на 10 км.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах.

В EYOF Baku 2019 принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

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