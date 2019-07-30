Завтра в Азербайджане местами будет до 41 градуса тепла

30 июля 2019 13:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра будет солнечно, южный ветер вечером сменится умеренным северо-западным ветром, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 22-26, днем - 31-36, в Баку ночью - 23-25, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70, днем - 45-55 процентов.

На пляжах Абшерона южный ветер вечером сменится умеренным северо-западным ветром.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра без осадков, однако вечером на некоторых горных территориях ожидаются грозовые дожди, возможен град. Западный ветер днем местами усилится.

Ночью - 20-25, днем - 35-39, местами 41, в горах ночью - 14-17, днем - 23-28 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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