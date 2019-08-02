В прошлом месяце в Азербайджане были обнаружены 249 неразорвавшихся боеприпасов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана в июле выявило на территории страны 249 неразорвавшихся боеприпасов. Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении Агентства.

"За июль 2019 года были проверены 1 066 491 квадратных метров на территории Агджабединского, Агдамского, Джебраильского, Агстафинского, Газахского, Губинского, Самухского, Тертерского, Товузского районов, городов Баку, Гянджа, Сумгайыт и Лянкяран. Было обнаружено и обезврежено 249 неразорвавшихся боеприпасов и шесть противотанковых мин. В этих мероприятиях принимали участие операционный состав из 467 человек, административный персонал из 124 человек, 40 миноискателей, а также было задействовано шесть миноочистительных машин. До настоящего времени были очищены 536 038 420 квадратных метров территории, были найдены и обезврежены 803 953 мины и неразорвавшихся боеприпасов", - говорится в сообщении.

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