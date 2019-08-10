Дезинфекция в местах для продажи и забоя скота будет осуществляться бесплатно - минсельхоз Азербайджана

10 августа 2019 12:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Дезинфекционные меры в местах, специально отведенных для продажи и забоя жертвенного скота будут осуществляться бесплатно.

Как сообщили Trend в министерстве сельского хозяйства Азербайджана, основной целью этих работ является обеспечение эпизоотической стабильности в стране и предотвращение инфекционных заболеваний.

Отметим, что дезинфекция в местах продажи и забоя скота, созданных соответствующими структурами в связи с праздником Гурбан, как до праздника, так и после уборки стационарных и палаточных пунктов забоя, будет осуществляться бесплатно.

В ходе дезинфекции химический раствор подается на территорию сильным напором с помощью специальных машин, а также с применением механического дезинфекционного оборудования.

Также ранее Агентство аграрных услуг отметило, что в случае индивидуального обращения по поводу проведения дезинфекционных работ, согласно требованиям законодательства, взимается госпошлина.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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