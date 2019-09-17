Церемонии Ашуры в Азербайджане прошли спокойно — комитет

БАКУ /Trend/ - Церемонии Ашуры в Азербайджане прошли очень спокойно, можно сказать, никаких правонарушений допущено не было.

Об этом сказал журналистам председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, сообщает во вторник Trend.

Гурбанлы отметил, что каждый мог свободно участвовать в религиозных церемониях. "Госкомитет совместно с Управлением мусульман Кавказа (УМК) принял участие в акции сдачи крови. Тысячи граждан Азербайджана, продемонстрировав солидарность, тоже участвовали в этой акции», - сказал он.

Глава комитета коснулся информации о случаях самоистязания цепями в отдельных местах. «Самоистязание цепями встречается в странах, где проводится церемония Ашуры. Это явление, которое не приемлет наша религия. Но, к сожалению, мы это видим в ряде стран, и 15 лет назад или раньше в Азербайджане такое встречалось. Благодаря пропаганде в Азербайджане случаи самоистязания встречаются крайне редко, имамы мечетей их предотвращают. Думаю, что в будущем такого уже не будет».

Напомним, что в этом году день Ашура пришелся на 10 сентября.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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