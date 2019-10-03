Ярмарка мёда в Баку (ФОТО)

3 октября 2019 11:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит 20-я республиканская ярмарка-выставка пчеловодческой продукции организованная ОАО "Аграрная заготовка и снабжение" при министерстве сельского хозяйства совместно с Ассоциацией пчеловодов Азербайджана, которая продлится до 18 октября.

Именно здесь прошедший сертификацию на натуральность и достойные вкусовые качества мед, с любовью и заботой передан на продажу. На ярмарке можно найти то, что придется по душе - мёд разных сортов, а также пыльцу, пергу, маточное молочко. О последнем, к слову говоря, знают не все: пчелы, питаясь маточным молочком, откладывает в сутки такое количество яиц, которое превышает их собственный вес. Еще один полезный продукт - прополис, который является естественным антибиотиком. Пчелы вырабатывают его и собирают в улье в целях дезинфекции, и люди, употребляющие прополис для профилактики, болеют реже.

Ярмарка мёда - увлекательное событие, напоминающее соревнование, где каждый пчеловод старается превзойти друг друга, ярко и красочно преподнести свою продукцию. Кто-то наряжается в национальные костюмы, кто-то украшает свой стенд фигурками пчёл и т.д.

Итак, спешите на ярмарку мёда, которая проходит по адресу: проспект Фатали Хана Хойского, 10 в Наримановском районе (на территории Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова).

(Автор: Анна Барткулашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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  • Ярмарка мёда в Баку (ФОТО)
  • Ярмарка мёда в Баку (ФОТО)
  • Ярмарка мёда в Баку (ФОТО)
  • Ярмарка мёда в Баку (ФОТО)
  • Ярмарка мёда в Баку (ФОТО)
  • Ярмарка мёда в Баку (ФОТО)
  • Ярмарка мёда в Баку (ФОТО)
  • Ярмарка мёда в Баку (ФОТО)
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