Главное управление полиции города Баку предупредило инициаторов предстоящего пикета

5 октября 2019 14:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Члены инициативной группы - Ибрагим Ибрагимли, Эльданиз Гулиев приглашены на беседу в Главное управление полиции города Баку. Они были проинформированы о требованиях закона и предупреждены в связи с проведением согласованного на восьмое октября пикета.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на управление, учитывая интенсивность движения, плотность населения на территории, где запланировано проведение пикета, полиция пресечет любые незаконные действия вмешательства и попытки, нарушающие покой населения, нормальную деятельность образовательных учреждений, управлений и организаций, а также движение транспорта. Скопление людей, кроме участников пикета, численность которых определена, в неустановленных местах и прилегающих территориях не предусмотрено.

"Согласно закону "О свободе собраний" будут пресекаться пропагандирующие национальную, расовую, религиозную неприязнь поступки сопровождающиеся оскорблениями, призывами к дискриминации, неприязни и насилию, а также попытки озвучить другие, не указанные в обращении. Учитывая вышесказанное, инициаторам и 50 лицам, желающим принять участие в пикете, рекомендовано соблюдать законные правила", - сказали в Управлении.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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