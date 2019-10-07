Сдан в эксплуатацию новый комплекс погранзаставы "Кешикчи гала" Госпогранслужбы Азербайджана (ФОТО)

7 октября 2019 09:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сдан в эксплуатацию новый комплекс пограничной заставы "Кешикчи гала" пограничного отряда "Шамкир" Государственной пограничной службы Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на Госпогранслужбу.

На торжественной церемонии, организованной по этому случаю, выступил с речью начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев.

Генерал-полковник отметил, что успешная реализация Национальной стратегии охраны границ, укрепление материально-технической базы Государственной пограничной службы, создание необходимых служебных и бытовых условий для личного состава всех воинских частей и подразделений, открытие новой пограничной заставы - очередное проявление высокого внимания к этой сфере Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Он особо подчеркнул, что азербайджанско-грузинская государственная граница является границей дружбы и стратегического партнерства, а также высокий уровень взаимовыгодного сотрудничества с грузинскими пограничниками.

Также выступил с речью глава исполнительной власти Агстафинского района Низамаддин Гулиев, который поздравил пограничников с открытием нового комплекса и пожелал им успехов в почетной службе.

Участники мероприятия ознакомились с условиями, созданными на пограничной заставе. Пограничникам переданы в пользование современные общежития, столовая, комнаты специального назначения, тренировочный городок, плац, спортивная площадка, склады, централизованная система отопления и освещения, другие объекты.

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  • Сдан в эксплуатацию новый комплекс погранзаставы "Кешикчи гала" Госпогранслужбы Азербайджана (ФОТО)
  • Сдан в эксплуатацию новый комплекс погранзаставы "Кешикчи гала" Госпогранслужбы Азербайджана (ФОТО)
  • Сдан в эксплуатацию новый комплекс погранзаставы "Кешикчи гала" Госпогранслужбы Азербайджана (ФОТО)
  • Сдан в эксплуатацию новый комплекс погранзаставы "Кешикчи гала" Госпогранслужбы Азербайджана (ФОТО)
  • Сдан в эксплуатацию новый комплекс погранзаставы "Кешикчи гала" Госпогранслужбы Азербайджана (ФОТО)
  • Сдан в эксплуатацию новый комплекс погранзаставы "Кешикчи гала" Госпогранслужбы Азербайджана (ФОТО)
  • Сдан в эксплуатацию новый комплекс погранзаставы "Кешикчи гала" Госпогранслужбы Азербайджана (ФОТО)
  • Сдан в эксплуатацию новый комплекс погранзаставы "Кешикчи гала" Госпогранслужбы Азербайджана (ФОТО)
  • Сдан в эксплуатацию новый комплекс погранзаставы "Кешикчи гала" Госпогранслужбы Азербайджана (ФОТО)
  • Сдан в эксплуатацию новый комплекс погранзаставы "Кешикчи гала" Госпогранслужбы Азербайджана (ФОТО)
  • Сдан в эксплуатацию новый комплекс погранзаставы "Кешикчи гала" Госпогранслужбы Азербайджана (ФОТО)
  • Сдан в эксплуатацию новый комплекс погранзаставы "Кешикчи гала" Госпогранслужбы Азербайджана (ФОТО)
  • Сдан в эксплуатацию новый комплекс погранзаставы "Кешикчи гала" Госпогранслужбы Азербайджана (ФОТО)
  • Сдан в эксплуатацию новый комплекс погранзаставы "Кешикчи гала" Госпогранслужбы Азербайджана (ФОТО)
  • Сдан в эксплуатацию новый комплекс погранзаставы "Кешикчи гала" Госпогранслужбы Азербайджана (ФОТО)
  • Сдан в эксплуатацию новый комплекс погранзаставы "Кешикчи гала" Госпогранслужбы Азербайджана (ФОТО)
  • Сдан в эксплуатацию новый комплекс погранзаставы "Кешикчи гала" Госпогранслужбы Азербайджана (ФОТО)
  • Сдан в эксплуатацию новый комплекс погранзаставы "Кешикчи гала" Госпогранслужбы Азербайджана (ФОТО)
  • Сдан в эксплуатацию новый комплекс погранзаставы "Кешикчи гала" Госпогранслужбы Азербайджана (ФОТО)
  • Сдан в эксплуатацию новый комплекс погранзаставы "Кешикчи гала" Госпогранслужбы Азербайджана (ФОТО)
  • Сдан в эксплуатацию новый комплекс погранзаставы "Кешикчи гала" Госпогранслужбы Азербайджана (ФОТО)
  • Сдан в эксплуатацию новый комплекс погранзаставы "Кешикчи гала" Госпогранслужбы Азербайджана (ФОТО)
  • Сдан в эксплуатацию новый комплекс погранзаставы "Кешикчи гала" Госпогранслужбы Азербайджана (ФОТО)
  • Сдан в эксплуатацию новый комплекс погранзаставы "Кешикчи гала" Госпогранслужбы Азербайджана (ФОТО)
  • Сдан в эксплуатацию новый комплекс погранзаставы "Кешикчи гала" Госпогранслужбы Азербайджана (ФОТО)
  • Сдан в эксплуатацию новый комплекс погранзаставы "Кешикчи гала" Госпогранслужбы Азербайджана (ФОТО)
  • Сдан в эксплуатацию новый комплекс погранзаставы "Кешикчи гала" Госпогранслужбы Азербайджана (ФОТО)
  • Сдан в эксплуатацию новый комплекс погранзаставы "Кешикчи гала" Госпогранслужбы Азербайджана (ФОТО)
  • Сдан в эксплуатацию новый комплекс погранзаставы "Кешикчи гала" Госпогранслужбы Азербайджана (ФОТО)
  • Сдан в эксплуатацию новый комплекс погранзаставы "Кешикчи гала" Госпогранслужбы Азербайджана (ФОТО)
  • Сдан в эксплуатацию новый комплекс погранзаставы "Кешикчи гала" Госпогранслужбы Азербайджана (ФОТО)
  • Сдан в эксплуатацию новый комплекс погранзаставы "Кешикчи гала" Госпогранслужбы Азербайджана (ФОТО)
  • Сдан в эксплуатацию новый комплекс погранзаставы "Кешикчи гала" Госпогранслужбы Азербайджана (ФОТО)
  • Сдан в эксплуатацию новый комплекс погранзаставы "Кешикчи гала" Госпогранслужбы Азербайджана (ФОТО)
  • Сдан в эксплуатацию новый комплекс погранзаставы "Кешикчи гала" Госпогранслужбы Азербайджана (ФОТО)
  • Сдан в эксплуатацию новый комплекс погранзаставы "Кешикчи гала" Госпогранслужбы Азербайджана (ФОТО)
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