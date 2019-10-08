Игрока сборной Азербайджана не пустили во Францию

8 октября 2019 23:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В аэропорту Парижа Шарль де Голль сотрудники пограничной службы не пустили во Францию члена сборной Азербайджана по футболу до 21 года Турала Байрамлы, сообщает во вторник Trend со ссылкой на АФФА.

Байрамлы девятого октября с помощью АФФА будет отправлен обратно в Азербайджан.

Соответствующие органы не сообщили причину по которой футболиста не пустили в страну.

Со стороны АФФА и Федерации футбола Франции в связи с этим ведется расследование.

Напомним, что Турал Байрамлы в прошлом сезоне выступал в латвийском футбольном клубе "Даугавпилс".

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