Поддержка зрителей помогает побороть волнение – юная азербайджанская гимнастка

11 октября 2019 18:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Поддержка зрителей помогает справиться с волнением на соревнованиях, сказала в пятницу Trend участница 26-го первенства Азербайджана и Баку по художественной гимнастике Фидан Аладинова, представляющая клуб "Оджаг Спорт".

"На сегодняшних соревнованиях выступила хорошо. Участвовать в столь важных соревнованиях очень интересно и ответственно, хотя конечно, присутствует чувство волнения. Зрители активно поддерживают всех участников, это помогает нам побороть волнение", - сказала юная гимнастка.

По словам Фидан Аладиновой, она всегда с большой радостью участвует в соревнованиях, организованных в Национальной арене гимнастики.

"Не первый раз выступаю в Национальной арене гимнастики, здесь созданы замечательные условия, у нас было время подготовиться к соревнованиям", - добавила гимнастка.

Отметим, что 10-13 октября в Национальной арене гимнастики проходят 26-е первенство Азербайджана и Баку, шестой Кубок регионов по художественной гимнастике, а также пятое первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по аэробной гимнастике.

На соревнованиях по художественной гимнастике спортсменки выступят в индивидуальной программе в возрастных категориях "малыши", "пре-юниоры" и "юниоры", в групповых упражнениях - команды в возрастных категориях "малыши" и "пре-юниоры". Аэробные гимнасты продемонстрируют свои упражнения в возрастных категориях "малыши", "дети", "пре-юниоры", "юниоры", "взрослые" в индивидуальной программе, а также в составе смешанных пар, трио и групп.

По обоим видам гимнастики в соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов, представляющих Баку и регионы Азербайджана.

В соревнованиях участвуют представители Бакинской школы гимнастики, клубов "Оджаг Спорт ", "АйУлдуз ", "Gymkids ", "Зирвя International", спортивного клуба "Забрат", Республиканской комплексной спортивной школы, Шаганского олимпийского спортивного комплекса, а также из спортсмены из Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Агдаша, Исмаиллы, Гёйчая, Загатал, Кюрдемира, Гусар, Ширвана и Масаллы.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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