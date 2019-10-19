Совет печати Азербайджана обратился к журналистам и правоохранительным органам в связи с неразрешенным митингом т.н. Нацсовета

19 октября 2019 13:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Так называемый Национальный совет, в составе представителей оппозиции, сообщило о проведении 19 октября митинга на площади перед станцией метро "28 Мая".

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Совет печати, в связи с тем, что Исполнительная власть (ИВ) Баку не дала согласия на проведение митинга, данная акция является неразрешенной. В связи с этим Совет печати Азербайджана обратился к представителям СМИ, а также к правоохранительным органам.

Согласно обращению, Совет печати проводит мониторинг выполнения своих профессиональных обязанностей журналистами во всех уличных акциях, независимо от того разрешенная это акция или нет. Эта работа будет проводиться и во время митинга, запланированного Национальным советом на 19 октября 2019 года. На территории будет действовать мониторинговая группа в составе представителей Совета печати и МВД. При возникновении каких-либо затруднений журналисты могут обратиться к членам группы по номерам 050 206 96 02; 055 288 95 53.

Кроме этого, Совет печати рекомендует журналистам, которые будут освещать митинг, быть в жилетке с надписью "Press". Это важно для организации защиты их прав в случае возникновения каких-либо трудностей.

Журналисты ни в коем случае не должны вести себя как участники акции, должны выполнять исключительно свои профессиональные обязанности. Мониторинговая группа Совета печати будет держать вопрос в центре внимания.

Совет печати также призвал представителей правоохранительных органов создать соответствующие условия для представителей медиа, которые находятся в жилетках с надписью "Press", в целом проявить чувствительность по отношению к журналистам.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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