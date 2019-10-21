В Азербайджане пройдут тестовые экзамены для желающих работать в налоговых органах

БАКУ/Trend/ - Согласно "Положению о проведении конкурса кандидатов для приема на работу в государственных налоговых органах", Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) совместно с министерством по налогам 26 октября 2019 года проведет тестовый экзамен для желающих работать в налоговых органах.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ГЭЦ, кандидаты могут распечатать "Пропуск на экзамен" с сайта ГЭЦ.

Экзамен будет проведен в четырех зданиях в Баку и начнется в 11:00. Кандидаты, прибывшие после 10:45, не будут допущены на экзамен.

Для управления экзаменом будут привлечены 12 руководителей экзаменом и 131 учитель-контролер. В настоящее время регистрацию для участия в экзамене прошли 1369 кандидатов.

Экзамен будет продолжаться три часа. Кандидату будет задано 100 вопросов, в том числе 80 по законодательству и специальности, и еще 20 - для определения способности логического мышления. Каждый вопрос оценивается в один балл. На следующий этап будут допущены кандидаты, набравшие 70 и выше баллов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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