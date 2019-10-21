В Азербайджане пройдут тестовые экзамены для желающих работать в налоговых органах

21 октября 2019 20:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Согласно "Положению о проведении конкурса кандидатов для приема на работу в государственных налоговых органах", Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) совместно с министерством по налогам 26 октября 2019 года проведет тестовый экзамен для желающих работать в налоговых органах.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ГЭЦ, кандидаты могут распечатать "Пропуск на экзамен" с сайта ГЭЦ.

Экзамен будет проведен в четырех зданиях в Баку и начнется в 11:00. Кандидаты, прибывшие после 10:45, не будут допущены на экзамен.

Для управления экзаменом будут привлечены 12 руководителей экзаменом и 131 учитель-контролер. В настоящее время регистрацию для участия в экзамене прошли 1369 кандидатов.

Экзамен будет продолжаться три часа. Кандидату будет задано 100 вопросов, в том числе 80 по законодательству и специальности, и еще 20 - для определения способности логического мышления. Каждый вопрос оценивается в один балл. На следующий этап будут допущены кандидаты, набравшие 70 и выше баллов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Экзаменационный центр Азербайджана проведет тестовый экзамен по приему на госслужбу
Общество 11:42
В Азербайджане будет проведен пробный экзамен по приему на госслужбу
Общество 16 октября 17:52
Экзаменационный центр Азербайджана проведет пробный экзамен по приему на госслужбу
Общество 2 октября 11:21
В Азербайджане еще 1298 студентов будут обучаться бесплатно
Общество 30 сентября 12:35
Малейка Аббасзаде: В Азербайджане все еще сохранилась советская система обучения английскому языку
Общество 27 сентября 15:29
ГЭЦ Азербайджана о необходимости изменений в программе обучения студентов, поступивших в вузы на платной основе
Общество 24 сентября 09:26
Лента новостей
Министр обороны ФРГ заявила, что предложит в НАТО создать зону безопасности в Сирии
Европа 21:41
Макрон подчеркнул важность сохранения режима прекращения огня в Сирии
Европа 21:25
О судьбе некачественного меда, изъятого у пчеловодов на время ярмарки в Баку
Экономика 20:44
Азербайджанская полиция действовала более этично и сдержанно чем европейская (ФOTO)
Политика 20:37
На родине Насими в Шамахы будет посажено до 50 тыс. деревьев (ФОТО)
Общество 20:24
Сотрудник МИА Trend стал победителем фотоконкурса на тему "Море и мореплавание" (ФОТО)
Общество 20:05
МИД Азербайджана ответил на заявление Комиссара Совета Европы по правам человека
Политика 19:20
В посольстве Турции прошла встреча с представителями медиа Азербайджана (ФОТО)
Политика 19:15
Азербайджанские художники представили свои работы в музейном комплексе Лувра (ФОТО)
Культура 18:58