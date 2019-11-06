В рамках проекта «Наш двор» в Низаминском районе благоустроен и передан в пользование жителей очередной двор

6 ноября 2019 14:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Успешно продолжается реализация проекта «Наш двор» по благоустройству неухоженных дворов, осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, в среду сообщает Trend.

6 ноября в рамках проекта очередной благоустроенный двор передан жителям. Обновленный двор, расположенный на территории Низаминского района по улице Рустама Рустамова, 35, 37,39 и проспекта Гара Гараева, 63 охватывает четыре здания, в которых проживает около 1 000 человек.

Основная цель проекта «Наш двор» заключается в содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении озеленений, составляющих основу городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий для жизни жителей.

В очередном благоустроенном дворе созданы условия для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, в целях создания благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп и эффективного досуга молодежи на территории построены площадка с искусственным покрытием для мини-футбола, шахматная площадка, детские игровые площадки, установлены спортивные сооружения. Помимо этого, на территории установлены восемь беседок, многочисленные скамейки и мусорные баки.

С учетом пожеланий жителей установлены новые фонарные столбы, полностью отремонтированы фасад и подъезды зданий, а также в блоках установлены новые железные двери. Наряду с восстановлением существующего озеленения, на территории дополнительно посажены 50 деревьев и кустарников, создана зеленая полоса на участке площадью 3 000 квадратных метров. С целью обеспечения удобства населения установлены камеры видеонаблюдения.

Реализация данного проекта предусматривается во всех районах Баку. В связи с этим просьба представлять в Общественное объединение IDEA информацию и рекомендации о нуждающихся в благоустройстве дворах нашей столицы.

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