Глава Управления мусульман Кавказа: Межрелигиозный совет СНГ улучшает отношения стран

13 ноября 2019 16:26 (UTC+04:00)

Работа межрелигиозоного совета стран СНГ положительно сказывается на развитии отношений между государствами и их лидерами. Об этом в интервью первому заместителю гендиректора ТАСС Михаилу Гусману заявил в среду глава Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Гаджи Аллахшукюр Пашазаде в преддверии открывающегося в четверг в Баку Второго саммита религиозных лидеров мира, передает Trend.

"Сегодня мы с патриархом Кириллом являемся сопредседателями Межрегионального совета стран СНГ, - отметил шейх уль-ислам. - Думаю, что наша совместная работа, наши связи приносят и политические плоды, помогают улучшению межгосударственных отношений, отношений между главами наших государств".

По словам главы Управления мусульман Кавказа, "Русская православная церковь всегда играла роль хранителя, объединителя, в том числе и в отношении к мусульманам. В это дело много труда вложил патриарх Кирилл". "Святейший патриарх уважительно относится к исламу, христианству, иудаизму, ко всем другим религиям, - подчеркнул шейх уль-ислам. - Нас радует, что отношения между католической и православной церквями постепенно нормализуются". "Об этом можно судить по тому, что во время визита Папы Римского Франциска в Баку он посетил мечеть Гейдара, - продолжил Гаджи Аллахшукюр Пашазаде. - Во время встречи с ним я увидел, что отношения между святейшим патриархом и Папой Римским развиваются в правильном русле. Папа Римский выразил желание улучшить эти отношения".

"Я всегда считал и считаю, что если наладится диалог не только между мусульманами и христианами, но и между всеми религиями, будем чувствовать себя гораздо спокойнее", - добавил он.

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