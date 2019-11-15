В Азербайджане у более 70% сердечников встречается сахарный диабет

БАКУ/Trend/ - У более 70 процентов больных, обратившихся в Научно-исследовательский институт кардиологии, встречается сахарный диабет.

Об этом директор института Гюльназ Дадашова сказала на научно-практической конференции «Как сберечь сердце от сахарного диабета», сообщает в пятницу Trend.

По словам специалиста, сахарный диабет является основным фактором риска обострения или возникновения сердечных заболеваний.

"У более 70 процентов наших больных встречается сахарный диабет. У более половины больных, лечащихся у эндокринологов из-за сахарного диабета, бывают патологии сердца. Сахарный диабет и его влияние на сердце – одна из беспокоящих мировое здравоохранение проблем. Этой проблемой должны заниматься не только кардиологи и эндокринологи, но также и офтальмологи, нефрологи, диетологи", - сказала директор.

Дадашова добавила, что двое из трех больных сахарным диабетом умирают от сердечных болезней или инсульта. По ее словам, у больных сахарным диабетом, по сравнению с не болеющими людьми, вдвое выше риск сердечных приступов и инсульта. Говоря о сахарном диабете, необходимо думать о риске сердечных заболеваний. Высокий уровень сахара, холестерина в крови приводят к сокращению крови, поступающей к сердцу, и в итоге - к возникновению болезней сердца".

Она также сказала, что курение в два раза увеличивает риск сердечных заболеваний у больных сахарным диабетом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.