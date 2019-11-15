БАКУ/Trend/ - В Азербайджане диабет II типа широко распространен среди детей и молодежи.

Об этом на научно-практической конференции «Как сберечь сердце от сахарного диабета» сказала директор Академии нутрологии, диетологии и профилактики ожирения (ANDOP) Севиндж Заман, сообщает в пятницу Trend.

Считая это очень серьезной проблемой, Заман отметила, что раньше диабет II типа зачастую встречался среди взрослых: «Сейчас это заболевание широко распространено среди детей и молодежи. Основным фактором риска является лишний вес. Сегодня во всем мире ожирение воспринимается как заболевание. Оно даже считается эпидемией XXI века. Естественно, последствия лишнего веса довольно тяжелые. Он приводит к сахарному диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям и прочим заболеваниям", - подытожила директор.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.