При министерстве образования Азербайджана создана группа управления

21 ноября 2019 17:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Создана группа управления "Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане на 2019-2023 года".

Как сообщает в четверг Trend, согласно решению премьер-министра Али Асадова, группа будет создана при министерстве образования для обеспечения реализации «Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане на 2019-2023 года».

Расходы, связанные с деятельностью группы управления будет финансироваться Госнефтефондом Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор:Ровшан Гусейнов)

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