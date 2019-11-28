Электропоезд Баку-Пиршаги стартует 2-го декабря

БАКУ /Trend/ - Элетропоезда Баку-Пиршаги-Баку начнут работать со 2-го декабря, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

В связи с завершением работ по капитальному ремонту инфраструктуры на участке Сабунчи-Пиршаги-Сабунчи, маршрут электропоездов, следующих в этом направлении, продлевается до станции Пиршаги.

На текущем этапе из Баку в Пиршаги и обратно будут следовать восемь поездов в день. С тарифами и графиком движения поездов можно ознакомиться на приложенной таблице.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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