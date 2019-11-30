Реконструкция дороги в Бибиэйбате займет несколько месяцев

БАКУ/Trend/ - Продолжается осуществление необходимых меры в направлении реконструкции дороги, разрушенной в результате оползня в поселке Биби-эйбат Сабаильского района Баку.

Об этом в субботу сказал Trend пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

По его словам, реконструкция дороги займет несколько месяцев.

"В настоящее время наряду с ремонтными работами также проводится геологическая разведка, что направлено на пресечение возможных происшествий в будущем. В результате оползня грунт перекрыл улицу «Байыловская бухта». Предпринимаются меры для восстановления движения по этой улице.

Помимо этого, для снижения тяжести горного склона вывозится грунт с территории. По результатам проведенных геолого-разведывательных работ будут выявлены процессы, которые проходят под землей. Этот процесс займет несколько месяцев», - сказал Наджафли.

Он добавил, что по окончанию разведывательных работ будет установлена точная причина оползня.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев)

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