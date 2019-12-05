Нестабильная погода в Азербайджане сохранится до 6 декабря

5 декабря 2019 15:42 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Нестабильная погода в Азербайджане, сопровождаемая осадками, сохранится до 6 декабря, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Сегодня на территории страны была нестабильная погода, местами шел дождь, в горных и предгорных районах выпал снег.

Больше всего осадков выпало в Лянкяране (24 мм), меньше всего - в Набрани (1 мм).

Высота снежного покрова в Дашкесане составила 16 см, в Алтыагадже – 1 см.

Скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове составила 17-22 м/сек, местами до 25 м/сек.

Высота волн в Каспийском море составила 5,2 метра.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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